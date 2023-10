Veel üks hoop Eestile: Poola ralli naaseb MM-sarja

Väljaanne Autosport kirjutab, et Poola kruusaralli asendab Mehhiko etappi. Arvestades, et kindel koht on järgmise aasta MM-kalendris ka Läti ja Soome rallidel, pole tarvis olla Einstein mõistmaks: Eestit väisab WRC karussell tuleval aastal ilmselt vaid läbisõidul.

See pole otseselt uudis, samas ei ole Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava tõtanud seda kinnitama. Näiteks tänavuse MM-ralli ajal teatas ta, et töö käib selle nimel, et võõrustada ka aastal 2024 MM-, mitte EM-sarja. Autosport kirjutab täna konkreetselt (mitte spekuleerivalt), et Läti etapp asendab Eestit. See on muidugi olnud algusest peale loogiline, sest naaberriikide teede iseloom on sarnane.