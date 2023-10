Roman Fosti maratonijooksu maailmarekorditest: jalanõude areng on andnud tõuke, aga neid tuleb osata ära kasutada

Fostis tekitas too uudis ainult positiivseid emotsioone. „See tõstab spordiala populaarsust,“ märkis ta Õhtulehega vesteldes tipptulemuse kohta.

Võib öelda, et Kiptum mitte ei püstitanud maailmarekordit, vaid suisa purustas selle, sest 38aastase keenialase Eliud Kipchuge aeg (2:01.09) oli 34 sekundit kehvem. „See on maratonis 200 meetrit,“ osutas Fosti.

Ta juhtis tähelepanu sellelegi, et Kiptum lippas Chicagos ilma „jäneste“ ehk tempomeistriteta. „See on väga kõva sõna! Ja vaadates tema passi – loodan, et see 23 on õige number. Potentsiaali on seal väga kõvasti. Tema on üks neist, kes võiks alla kahe tunni joosta juba järgmisel või ülejärgmisel aastal.“