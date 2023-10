Mitmekordne Eesti meister saatis Putinit õnnitlenud peatreeneri minema

Praeguseks on Jovanovic 7. oktoobril ehk Putini 71. sünnipäeval tehtud postituse kustutanud, ent ERR on teinud sellest kuvatõmmise. „Pikka iga, nimekaim! Serblased ja venelased on igavesti vennad!“ hõiskas Jovanovic, vürtsitades sõnumit erinevate emootikonidega.

Viimsi meeskond reageeris kiiresti ja teatas juba laupäeva pärastlõunal Facebookis, et on lõpetanud Jovanoviciga mullu detsembris alanud töölepingu „poolte kokkuleppel“. „Lähiajal anname teada, kes hakkab täitma treeneri kohustusi. Vladi, aitäh selle aja eest, mis olid meie võistkonnaga,“ lisas klubi.

Kui sotsiaalmeedias jäi Viimsi krüptiliseks, siis venekeelsele ERRile tunnistas klubi juht Andrei Golovin päris põhjuse. „Lõpetasime koostöö treeneri sobimatu käitumise tõttu suhtlusvõrgustikes,“ ütles ta.

„Me ei saa endale lubada meeskonna peatreeneri sellist käitumist praegusel hetkel, kui sõda jätkub. Jovanovic suhtus koostöö lõpetamise otsusesse mõistvalt. Tema väitel ei olnud Facebooki postitusel mingit poliitilist tausta. Teame, et serblased on meie idanaabri suhtes rahumeelsemad ning Putinit õnnitledes ei arvanud ta, et see teravaid reaktsiooni esile kutsub.“

Kui surfata Jovanovici Facebooki lehel, torkab silma, et tal on aeg-ajalt kombeks kasutada oma postituste juures ka Venemaa lippu ning ta toetab põhimõtet „Kosovo on Serbia süda“.