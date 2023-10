VABAMÄE KOMMENTAAR | Millal Verstappen ükskord stiilselt maailmameistriks tuleb?

Teoreetiliselt peaks olema nii, et mida pikem võistlus, seda pikemalt püsib põnevus. Aga vähemalt vormel 1 praktikas juhtus täpselt vastupidi. Max Verstappeni ja Red Bulli masendav ülekaal muutis kõigi aegade pikima, 23 etapist koosneva sarja tüütuks kannatamiseks. Sisuliselt oli juba juunis Hispaania GP järel selge, et ainult mingi globaalne kataklüsm võib takistada Verstappenil tiitlit võitmast. See ettemääratus pärssis kindlasti publikuhuvi, aga lahendust ei paistnud kuskilt. Isegi kümnest järjestikusest etapivõidust ei piisanud veel tiitli tagamiseks.