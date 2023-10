Kikkpoksilegendi põrandale löönud Uku Jürjendal: see on kindlasti kõige olulisem verstapost mu karjääris

Uku, sa suutsid alistada üheks aegade parimaks kikkpoksijaks peetava Badr Hari. Mida selline võit sulle tähendab ja kas see ületas su ootuseid?

Tegemist on ikkagi Badr Hariga ja sain matšist teada napilt kolm nädalat enne üritust. Olen seega tulemusega väga rahul. See on kindlasti kõige olulisem verstapost mu karjääris. Ootuseid see ei ületanud, sest plaan oli Badr nokauteerida.