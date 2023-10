Eneli Jefimova ujus MK-etapil võistluste rekordi ja pääses parima ajaga finaali

Jefimova jaoks on see Berliinis viimaseks alaks. Reedel ujus ta 200 meetri distantsil Eesti rekordi ja tuli neljandaks, laupäeval võitis poole lühema distantsi. Pühapäeva hommikul ujus ta 50 meetri distantsil välja aja 30,23, mis on ühtlasi võistluste uueks rekordiks. Enda nimel olevast Eesti rekordist jäi puudu 15 sajandikku.