Seitsmendat korda Eestis ja kolmandat korda Kalevis! Brandis Raley-Ross: „Sõbralikust vestlusest kujunesid läbirääkimised.“

Brandis Raley-Ross on Eesti korvpalliskeenet rikastanud juba enam kui kümme aastat ning nüüd on ta tagasi, kui lõi taas käed Tallinna Kalev/SNABBiga. Arvestades, et meeskonna põhimängujuht Kelvin Robinson sai raskelt vigastada, vajas meeskond hädasti täiendusi.