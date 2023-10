Verstappen kindlustas kolmanda järjestikuse MM-tiitli: see on lihtsalt imeline

Septembri lõpus 26. sünnipäeva tähistanud hollandlane ei finišeerinud küll täna Katari GP-l kaootilises sprindisõidus esimesena, kuid kogus piisavalt punkte, et keegi teda viimase kuue etapiga enam püüda ei suuda.

Verstappen lõpetas sprindi McLareni piloodi Oscar Piastri järel teisena ning teenis seitse punkti. Tiimikaaslane Sergio Perez sattus aga koos Esteban Oconi ja Nico Hulkenbergiga avariisse, talle seega punkte kirja ei läinud.

Tegelikult saigi selle õnnetusega tiitlivõitlus läbi, sest Perez pidanuks koguma Verstappenist vähemalt kuus punkti rohkem. Seega ei muutnud Hollandi ässa teine koht tegelikult sarja üldarvestuses mitte midagi.

„Ma ei tea, mida öelda. Imeline aasta. Aitäh, et mulle sellise masina valmistasite. Siiani on olnud ainult [sellega sõita],“ ütles Verstappen raadio vahendusel oma meeskonnale.

„On lihtsalt imeline olla kolmandat korda maailmameister. Jätkame pingutamist, täna oli põnev sõit. See on mulle väga õnnelik hetk. Oscar sõitis suurepäraselt. Eks me näe [mis tulevikus saab], praegu naudin seda hetke. Loodetavasti jätkub meile seda hoogu veel mõneks ajaks!“ lisas ta hiljem.

Red Bulli tiimipealikul Christian Horneril jagus Verstappenile ainult kiidusõnu: „Max on kõige võistlushimulisem sõitja, kellega olen kunagi kohtunud. Ta sõidab suure sihikindlusega ning tema oskustepagas on nii suur – ta kuulub kõigi aegade parimate sekka. Tänavusel hooajal ületas ta kõik, mida olime varem näinud. Olime ka Sebastian [Vetteliga] varem palju võitnud, aga ta viis selle täiesti uuele tasemele. Ta on kõigest 26aastane ning areneb ainult paremaks sõitjaks.“