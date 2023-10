Virves Tänakule kaardi lugemisest: „Ilmselgelt pole minule seda soont antud.“

Mullu juunioride maailmameistriks kroonitud Robert Virves sõnas pärast võidukat rallit, et ralliauto parempoolse istmega ta ära ei harjunudki. „Mida aeg edasi, seda hullemaks läks,“ sõnas ta naerdes ja tunnistas, et Unda kiiruskatse teisel läbimisel ajas veidi ka iiveldama. „Hirmu oli omajagu, ei saa öelda, et ma kõrvalistumist väga naudiksin. See oli ikka üsna tõsine võidusõit ja tööd oli autos kõvasti.“