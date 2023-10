Sõda Iisraelis lükkas Eesti U21 jalgpallikoondise mängu teadmata ajaks edasi

Teatavasti vallandas äärmusrühmitus Hamas laupäeva varahommikul Iisraelis Gaza sektoris raketirünnakud ning kuulutati välja sõjaseisukorra. Õhuhäire kõlas kõikjal riigi lõuna- ja keskosas. Väidetavalt on Iisraeli linnade pihta tulistatud 5000 raketti, need on tabanud ka asulaid Tel Avivi rahvusvahelise lennujaama lähistel. Esmaspäevaks oli mõlemal poolel juba hinnanguliselt üle tuhande hukkunu.