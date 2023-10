Šokeeriv uuendus: hokinoored ei tohi enam alasti duši alla minna

„Ma arvan, et nüüd on küll õige aeg tõsiselt küsida: miks?“ jahmus St. Thomase ülikooli sotsioloogiaprofessor Kristi Allain, kes on muuhulgas uurinud maskuliinsust jäähokis. „Kui LGBTQ kogukond on seda soovinud, siis järelikult on see vajalik. Kui nii aga ei ole, tuleb mõelda, millest säärane drastiline muutus võib olla ajendatud.“