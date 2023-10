GALERII | Ott Tänak näitab Saaremaa ralli teisel päeval võimu

Reedel sõideti Saaremaa teedel kolm kiiruskatset – kaks esimest kuulusid Tornile, ent Kuressaare õhtupimeduses läbitud linnakatse võitis kolme sekundiga Tänak ning see tähendab talle enne laupäeva 1,1sekundilist edu. Gregor Jeets kaotab kolmandana Tänakule 31,4 sekundit.

„Ma ei ütleks, et Keni minek oli üllatus. Ken on väga tubli olnud ja ilmselgelt peab sporti tegema, et temast kiiremini sõita,“ kõlas Tänaku lühikommentaar.

Tavapäraselt juhiistmel istuma harjunud Tänaku kaardilugeja Robert Virves: „Ma arvan, et päeva lõpuks on meie tulemus okei. Tänased (reedesed – R. V.) teed olid väga sirged ja kiired – kõik on väga kontrolli all. Oli päris libe ja kõigil on üllatusi ette tulnud.“

Torn jäi aga avapäevaga väga rahule ja möönis, et Tänaku-vääriline kiirus oli üllatav. „Linnakatse tegin kindla peale ega tahtnud riskida. Eks võit ole endiselt eesmärk, aga sel aastal on see väga raske. Oleksin rahul juba sellega, kui auto ühes tükis finišisse jõuaks,“ avaldas ta laupäevase plaani.

Teise võistluspäeva katsed on kõik kuulunud eranditult Tänakule ja Virvesele ning nii on ta neli katset enne lõppu kasvatanud edu Torni ees 18,2 sekundile.