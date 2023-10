SUUR LUGU: Eesti kergejõustiklaste aasta oli edukas, pilk tulevikku toob aga kananaha ihule

Nüüdseks peaks olema medalipohmell põetud. Just sügisel on õige aeg muudatuste tegemiseks. See puudutab nii treenereid, sportlasi kui ka ametnikke.

Üks teravamaid probleeme on krooniline rahanappus. Krõbisev ja kõlisev pole muidugi heade tulemuste saavutamisel esimene tegur, ent kõhn tengelpung pärsib kindlasti arengut. Riigi ehk maksumaksja raha võib ju igaüks jagada, alaliidu üheks prioriteediks peaks saama erasponsorite juurde leidmine.

Loomulikult ei ole see lihtne ülesanne. Aga kes on öelnud, et elu peab olema kerge! Järgnevalt teeb Õhtuleht põgusa tagasivaate spordialade kuninganna aastale ning toob välja suvehooaja-järgseid muudatusi ja järgmise aasta ootusi.