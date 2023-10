Kullamäe: suur-suur respekt, et selline asi on Pärnusse toodud, aga meie ei suutnud välja vedada

„Ma olen väga rahul, et John (Pärnu Sadama klubijuht Johan Kärp - R. V.) on sellises väikses kohas sellise asja üles pannud. See on meiesuguse väikse organisatsiooni jaoks ränk pingutus. Suur-suur respekt, aga seda enam on kahju, et John oma prouaga pingutab, aga me ei suuda edasi minna,“ tunnistas Kullamäe pärast Kosovo mullusele hõbedaklubile 67 : 77 kaotamist ajakirjanikega suheldes.