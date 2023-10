Tattar pudenes USAs esikolmikust välja

Avapäev õnnestus eestlannal hästi: ta sai korvidel 5.-11. kirja seitse järjestikust birdie't ning juhtis seejärel võistlust. Viimaste korvide juures olid täpsema käega aga soomlannad Eveliina Salonen ja Henna Blomroos, kes läbisid kokkuvõttes raja vastavalt 58 (11 alla par'i) ja 59 viskega (–10). Tattar tegi esimesel päeval kokku 61 viset (–8) ning hoidis sellega kolmandat kohta.

Teisel võistluspäeval läbis Eesti kettagolfar raja 68 viskega (–1) ning on kokku tehtud 129 viskega (–9) kuues. Temast möödusid ameeriklannad Ella Hansen (–11), Eliezra Midtyng (–10) ja Holyn Handley (–10). Kaksikjuhtimine on jätkuvalt soomlannade päralt: Salonen on kaks võistluspäeva läbinud 124 (–14) ja Blomroos 126 (–12) viskega.

Eestlannadest on võistlustules veel Kaidi Allsalu, kes jagab pärast teist päeva kümnendat kohta (–5), ja Keiti Tätte, kes jagab 15. kohta (–2). Turniiril on kokku neli võistluspäeva.

Avapäeva järel kiitis Tattar põhjanaabritest konkurente. „Tulemusi vaadates vaimustusin, et Soome tüdrukud on tõesti hoos. Suurepärane on näha, et nad nii hästi ja vastavalt oma potentsiaalile mängivad – tean, et neil on vahepeal raske olnud,“ rõõmustas kahekordne maailmameister konkurentide edu üle.

Disc Golf Pro Touri otseülekandes küsiti Tattarilt ka seda, kas võistlusrada on tema jaoks kerge – veel kaks aastat tagasi oli Throw Pinkil võidutulemuseks –2. „Ma ei ütleks, et kerge, kuid see tundus, sest mul oli palju täistabamusi. Siis tekib tunne, et kõik on nii lihtne, aga järgmisel päeval võib uuesti raskeks minna. Selles on kettagolfi võlu: kõike võib juhtuda, kolm ringi on veel ees ja suurepärane on näha, et kõik nii hästi viskavad,“ sõnas Eesti sportlane.

Enne võistluselt uuriti Tattarilt, millised näevad välja tema kehalise ettevalmistuse treeningud. „Võistlushooajal ma üldiselt jõusaalis ei käi. Teen harjutusi enamasti keharaskusega. Hooajavälisel lähen jõusaali rohkem ja teen vastupidavustreeninguid. Tähtis on olla järjepidev, mitte kõvasti treenida ja seejärel pikalt puhata – sellest ei tuleks midagi välja. Pigem natuke, aga iga päev – siis näeb ka tulemusi,“ avaldas ta.