Tattar hoiab USAs avapäeva järel soomlannade järel kolmandat kohta: suurepärane, et nad nii hästi mängivad

„Tulemusi vaadates vaimustasin, et Soome tüdrukud on tõesti hoos. Suurepärane on näha, et nad nii hästi ja vastavalt oma potentsiaalile mängivad – tean, et neil on vahepeal raske olnud,“ rõõmustas kahekordne maailmameister konkurentide edu üle.

Disc Golf Pro Touri otseülekandes küsiti Tattarilt ka seda, kas võistlusrada on tema jaoks kerge – veel kaks aastat tagasi oli Throw Pinkil võidutulemuseks –2. „Ma ei ütleks, et kerge, kuid see tundus, sest mul oli palju täistabamusi. Siis tekib tunne, et kõik on nii lihtne, aga järgmisel päeval võib uuesti raskeks minna. Selles on kettagolfi võlu: kõike võib juhtuda, kolm ringi on veel ees ja suurepärane on näha, et kõik nii hästi viskavad,“ sõnas Eesti sportlane.