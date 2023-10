ENNEOLEMATU KOOSTÖÖ: maailma parim laskesuusariik võttis eestlased punti

See on enneolematu sündmus. Eesti pole kunagi varem teinud koostööd nii kõva laskesuusariigiga. Tõtt-öelda ongi nüüd lagi käes – Norra troonis veebruarikuise MMi medalitabeli tipus viie kulla, viie hõbeda ja kolme pronksiga.

Eesti alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv ütleb, et initsiatiiv tuli norralastelt, Norra U23 noormeeste koondise pealik Ronny Andre Hafsas omakorda osutab rahvusvahelisele laskesuusaliidule (IBU), kes olla just need riigid paari pannud. Fakt on igatahes, et projekt on täies hoos ja seda rahastab IBU. Kes tahab, see kasutab võimalust. Kohustust pole. Ainus tingimus on, et riigid kuuluvad IBU silmis eri kategooriatesse ehk siis à la Norra ja Prantsusmaa ühislaagrite tarbeks peakontor eurosid ei saada.

Õhtuleht käis Otepääl uurimas, mida on eestlased pannud norralastelt kõrva taha ja vastupidi. Jah, ka Norra koondisel oli meilt üht-teist õppida.