„TÕELISED VÕITJAD“ | Downi sündroomiga ujuja Keira Ratturi ema Marge Kato: võtsime kohe hoiaku, et see ei ole mitte mingi probleem

Indrek Petersoo: Aga kuidas on Keira enda tulevikuvisioon? Kelleks ta lisaks ujujale veel saada tahab ja millised on ta eesmärgid?

Marge Kato: Hetkel Keira õpib Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses ja see aasta on nii-öelda kohanemisõppe tal ja meil on lootus, et ta tutvub sealsete võimalustega ja järgmine aasta on siis uus nii-öelda sisseastumise katse tal, et minna mingit konkreetset eriala õppima. Astangul on erinevaid valikuid, mida õppida, aga Keira ise on praegu öelnud, et talle tundub, et tema tahaks endiselt minna õppima pagari abiks. Kuna no, kodus on ka näha, et see kokkamine ja magusate pirukate, kookide tegemine talle korda läheb, et siis me üritame toetada praegu teda sellel teekonnal ka.

Indrek Petersoo: Töötades Downi sündroomiga sportlastega või mõnel teisel alal, mis on kõige esimesed asjad mida alati peab meeles pidama, mille poolest need inimesed on erilised?

Marge Kato: Kindlasti oleks vaja mõelda niimoodi, et on vaja seda järjepidevust ja kannatlikkust, et Downi sündroomiga inimesed on väga südamlikud, siirad, nad on lojaalsed, aga kõikide oma tegevuste juures neid on vaja julgustada, juhendada ja selle juures peab siis just nimelt olemas kannatlikkust, aga ma usun, et see on väärt seda ja need inimesed, kes toetavad ja teevad, et kindlasti näevad, et sellest on suur kasu ja tunnevad seda ka seda rõõmu nende üle.

Indrek Petersoo: Olen täheldanud, et teinekord on nad ka päris otsekohesed ja emotsionaalsed, et siis on nendes olukordades on just veel enam seda kannatlikust vaja.

Marge Kato: Jah, kindlasti. Ütleme, heas mõttes seda filtrit nagu nendel ei ole, et nad ütlevad välja seda, mida nad mõtlevad. Aga teinekord ma ütleks, et seda ausust võiks meil kõigil tegelikult rohkem olla.

Indrek Petersoo: Millised võimalused on Eestis Downi sündroomiga lastel sportimiseks ujumiseks ja millistes klubides, millistes linnades saab sellega tegeleda?