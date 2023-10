Jalgpalliliit teatas viimaks konkreetselt: Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu

„UEFA on oma otsuse küll teinud, aga me oleme selle vastu ning ei saa ega taha seda otsust täita. EJL-i selge, ühene ja ilma igasuguste reservatsioonideta seisukoht on, et Eesti koondised ei mängi Venemaa vastu. UEFA on algusest peale meie seisukohast teadlik. EJL-il on väga kahju, et eelnevad sõnumid on tekitanud meie seisukohtadest vale arusaama.“