Ott Tänak: see spordiala on karm ja kahjuks kukkusime M-Spordis paar korda liiga palju

See polnud ühestki otsast üllatav, sest a) M-Spordi Ford Puma on tänavu erakordselt palju lagunenud; b) M-Spordist anti juba suvel mõista, et Tänaku hoidmiseks vajalikku raha (st ka pidevat masina arendustööd, mitte vaid palka) on keeruline leida; c) Thierry Neuville lobises selle põhimõtteliselt nädalavahetusel Tšiilis välja.

M-Spordi pealik Richard Millener nentis tänase uudise valguses, et Eesti ekipaaži lahkumine on tagajärg, millega tuleb leppida. „Kahjuks asjad ei lähe vahel nii, nagu sa lootsid,“ ütles ta pressiteate vahendusel.

„Tahan siiski kasutada võimalust tänada M-Spordis kõiki, kes töötasid väsimatult ja andsid endast Oti ja Martini projekti nimel kõik. Nende kõva töö tasus ära kahe rallivõidu näol. Nad ei andnud alla isegi ebaõnne korral, mis näitab nende tugevust ja sihikindlust. Kaks rallit on veel jäänud, sihime jätkuvalt tipptulemusi.“



M-Spordi omanik Malcolm Wilson lisas: „Hooaeg algas niivõrd hästi, viienda kohaga Monte Carlos – see on Oti parim tulemus seal uue Rally1 autoga –, millele järgnes võit Rootsis. Pärast seda tuli raske periood. Vaatamata nende suurepärasel tulemusele Tšiilis, ei kujunenud hooaeg selliseks nagu unistasime. Ilmselgelt kurvastab Oti lahkumine kõigest ühe aasta järel mind väga, aga soovin talle parimat.“

Tänak teatas, et on uhke tehasetiimide vastu saavutatud kahe võidu üle, niisamuti selle üle, et hooaja esimesel pooles õnnestus püsida tiitlimängus. „Aga see spordiala on karm ja kahjuks kukkusime paar korda liiga palju. Sellest hoolimata püüdsid kõik inimesed väga luua meile parimad võimalused ja olen neile selle eest ääretult tänulik. Soovin kogu M-Spordi perele järgnevateks hooaegadeks parimat ja loodetavasti ootavad meid mõned head võitlused,“ sõnas ta.