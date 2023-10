Klavan ja Veskimäe andsid jalgpalliliidu Venemaa-teemalisele avaldusele vastulöögi: siin halle toone ei ole

„Kuigi maailm ei ole alati (sini) must ja valge, siis vahest ta seda siiski on. Niikaua kui Ukrainas käib igapäevaselt süütute inimeste tapmine, ei tohi ükski Eesti koondis, võistkond, ega sportlane osaleda ühelgi võistlusel, kus on lubatud osaleda ka agressorriiki esindavatel sportlastel. Siin halle toone ei ole, ei sõnades ega tegudes,“ teatasid Klavan ja Veskimäe, esimene Instagramis, teine Facebookis.

Postitus tõukus Euroopa jalgpalliliidu UEFA otsusest avada Venemaa U17 koondistele uksed rahvusvahelistele areenidele. Hulk Vana Maailma riike teatas seepeale resoluutselt: tore on, aga meie ei kavatse venelastega vutti taguda. Eesti jalgpalliliit eesotsas Pohlakuga on siiamaani hoidunud sama konkreetsest sõnavõtust, rõhudes, et on spordiorganisatsioon, mis püüab hoiduda poliitilistest seisukohtadest.