Ott Tänak liitub taas Hyundai meeskonnaga

„Olen põnevil, et saan alates 2024. aasta WRC hooajast taas Hyundai Motorsportiga liituda. Hetkest, mil meie teed aasta eest lahku läksid, on võistkond uue tehnilise struktuuri kallal kõvasti tööd teinud. Hyundai Motorspordil on lähitulevikuks selge visioon ja eesmärk ning see veenis mind taas jõud ühendama,“ teatas Tänak.

Ta kinnitas, et ootab huviga koostööd Cyril Abitebouli ja François-Xavier Demaisoniga, kelle kogemused ja teadmised motospordis on kindlasti suureks eeliseks kogu meeskonnale. „Meie eesmärk selles uues peatükis ei ole midagi vähemat kui võita kõik kolm tiitlit ning uue meeskonnastruktuuriga on meil selle saavutamiseks vajalikud tööriistad.“

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul sõnas pressiteates järgmist: „Vaagides meie võimalusi aastaks 2024, avasin arutelu Otiga, kes oli meie uuenenud ambitsioonidest ja struktuurist elevil. Oleme rõõmsad, et ta on valmis jätkama meie tiimis pooleli jäänud missiooni.”

Hyundai president Sean Kim lisas: „Thierry ja Otiga on meil järgmiseks aastaks kaks kõige talendikamat ja konkurentsivõimelisemat ekipaaži.”

Jutt 2019. aasta maailmameistri kolimisest M-Spordist tagasi Hyundaisse sai hoo sisse läinud nädalavahetusel Tšiili rallil, mille Ott Tänak ja Martin Järveoja veenvalt võitsid.

„Ott tuleb ilmselt tagasi. Olen alati öelnud: ta on tugevaim vastane, kellest jagu saada. Ta sunnib ka mind järjest paremaks saama. Aga see (Tänaku naasmine) on meile kui meeskonnale ainult kasulik, sest ta on vahepeal saanud ka teadmisi konkurendi autost,“ lausus Hyundai tänavune esinumber, belglane Thierry Neuville pärast rallit kodumaisele meediale.

Portaal DirtFish kirjutas Tänaku naasmisest juba eile kindlas kõneviisis. „Tänane Hyundai ei ole 18 kuu tagune Hyundai,“ lausus allikas. „Meeskonna juht on vahetunud, mänedžer on lahkunud ja tehniline direktor on nüüd abiks inseneridele. Kõik on täiesti erinev. Polnud saladus, et Ott ei olnud varem terve meeskonnaga parimates suhetes, aga nüüd on ümberringi täiesti uued näod.