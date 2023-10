UUS kiireim teleskooplaadur DIECI AGRI MAX POWER X2

Uus võimendatud „Load-Sensing“ pump võimaldab mastil kiiremini liikuda, vähendades oluliselt tööaega . Pumba tootlikkus on 180 l/min. Hüdrosüsteemi kogu tootlikkus on 305 l/min.

Esisillale paigaldatud amortisatsioonisüsteem võimaldab paremat juhitavust ja suuremat mugavust ning seda eriti suurel kiirusel sõites. Dieci Agri Max Power X2 on saadaval kolme mudelina: 50.8, 60.9 ja 65.8. Esimene number tähistab tõstevõimet: 5-6,5 tonni ning teine maksimaalset tõstekõrgust: 8-9 meetrit.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et tegu on tipptasemel teleskooplaaduriga, mis on tulevikulahenduseks näiteks suurfarmidele ning ka vilja- ja prügikäitlejatele.