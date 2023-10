Pärnu ei saanud euromängus hakkama. Peatreener Kullamäe: kõik läks valesti!

Kullamäe tõdes kohtumise järel, et vabandusi pole. „Kõik läks valesti,“ nentis ta Betsafe'i otse-eetris. „Absoluutselt kõik need asjad, millele rõhusime, ununesid. Rääkisime nädal aega, et meile tuleb vastu kolmepunktivisete võistkond ja me ei saanudki mängu lõpuni aru. Päris karm.“