Jooksjad purustasid tänavu peoga rekordeid. Kas selle taga on "tehnoloogiline doping"?

Kesk- ja pikamaajooksjad olid möödunud kergejõustikuhooajal täiesti fenomenaalsel tasemel. Väikese liialdusega võib öelda, et kui võistlustel püstitati järjepanu mitu maailmarekordit ning sisuliselt igal sportlasel õnnestus parandada oma isiklikku tippmarki, siis lõpuks ei pannud see isegi enam muigama. Kuidas on see võimalik, et vägevad tulemused, mis püsisid ületamatutena aastakümneid, said nüüd pealtnäha mängleva kergusega ületatud? Endine tippjooksja ja praegu treenerina tegutsev Toomas Tarm usub, et selle taga on ikkagi sportlased ise, mitte tehnoloogilised abivahendid.