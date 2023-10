Kuulujutud on saamas kinnitust: Ott Tänak taasliitub Hyundaiga. „Muutused meeskonnas veensid teda naasma.“

Jutt 2019. aasta maailmameistri kolimisest Fordist tagasi Hyundaisse sai hoo sisse läinud nädalavahetusel Tšiili rallil, mille Ott Tänak ja Martin Järveoja veenvalt võitsid.

„Ott tuleb ilmselt tagasi. Olen alati öelnud: ta on tugevaim vastane, kellest jagu saada. Ta sunnib ka mind järjest paremaks saama. Aga see (Tänaku naasmine) on meile kui meeskonnale ainult kasulik, sest ta on vahepeal saanud ka teadmisi konkurendi autost,“ lausus Hyundai tänavune esinumber, belglane Thierry Neuville pärast rallit kodumaisele meediale.

„Ootame juba järgmist hooaega, sest oleme siis paremas seisus. Täpsemalt saame sellest rääkida lähipäevil,“ vihjas ka Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul.

Täna hommikul teatas ralliportaal DirtFish usaldusväärsele Hyundai allikale tuginedes, et Tänakuga on kõigis tingimustes kokku lepitud ja eestlane naaseb uueks hooajaks meeskonda. Koostööle andis tema sõnul uue võimaluse Hyundai juhtkonnas toimunud muudatused.

„Tänane Hyundai ei ole 18 kuu tagune Hyundai,“ lausus allikas. „Meeskonna juht on vahetunud, mänedžer on lahkunud ja tehniline direktor on nüüd abiks inseneridele. Kõik on täiesti erinev. Polnud saladus, et Ott ei olnud varem terve meeskonnaga parimates suhetes, aga nüüd on ümberringi täiesti uued näod.“

„Jah, ei ole päris nii, et Andrea Adamo (Hyundai tiimipealik 2019-21 – toim) oleks tagasi, aga ilmselgelt näeb Ott muutust ja see oli piisav, et veenda teda meie tehasesse tagasi tulema.“

Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i Hyundaid kolme aasta eest. Foto : lavadinho via www.imago-images.de / Scanpix