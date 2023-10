Häberli kutsus Oliver Jürgensi esimest korda koondisse! Ründetalent vastas eitavalt

Jürgensi Eesti koondise esindamise ümber on segadus püsinud juba pikki aastaid. Mai 2018 on esimene ja seni viimane kord, kui ta on sünnimaa särgi rahvusvahelisel areenil selga tõmmanud. Toona tegi Eesti U16 koondis kontrollmängus Poolaga 2 : 2 viigi ning toonane Nõmme Unitedi ründaja rassis Norbert Hurdi juhendatud meeskonnas 80 minutit.