Jalgpalliliit väldib Venemaa osas konkreetseid seisukohti, U17 koondise peatreener aga lajatas ausalt

Kuigi Eesti valitsus Venemaa sportlaseid riiki ei luba, siis võivad koondised minna kokku mõnes muus riigis peetaval EM-valikturniiril. Ukraina, Poola, Inglismaa, Rumeenia, Rootsi, Norra, Taani, Island, Soome, Läti, Leedu ja Iirimaa on välja öelnud, et nemad keelduvad kategooriliselt venelastega koos pallimurule minema. Eesti Jalgpalli Liit nendega aga pardale ei hüppa.

Jalgpalliliit väldib deklaratiivseid seisukohti

„2026. aasta U17 EM-finaalturniirini on samas kolm aastat ja Venemaa U17 koondise võimalikule mängimisele sellel eelneb ka valikmängude sõel,“ ütles alaliidu president Aivar Pohlak eelmisel nädalal Soccernet.ee-le. „Isiklikult loodan, et selleks ajaks on sõda Ukrainas lõppenud ning normaalsed suhted riikide ja rahvaste vahel taastatud. Tänase olukorra jätkumisel täidab Eesti Jalgpalli Liit mõistagi Eesti Vabariigi valitsuse siduvaid otsuseid Venemaa sportlaste riiki mittelubamise suhtes ning me ei näe võimalust erandi taotlemiseks ka sellisele suurturniirile, välja arvatud juhul, kui saame selge signaali, et alaealiste sportlaste suhtes on hoiakut muudetud.

Mis puudutab UEFA otsust seoses võimalike valikmängudega Eesti ja Venemaa U17 koondiste vahel, siis jälgime olukorra arengut ning võtame vastu otsuse reaalse olukorra tekkimisel, sest kõnealuse teemaga seotud asjaolud võivad ajas muutuda,“ lisas ta.

Õhtuleht uuris jalgpalliliidult, miks ei soovi nad teiste riikide eeskujul konkreetselt Venemaaga mängimist välistada ja kas nad mõistavad pahameelt, mille Pohlaku sõnavõtt paljudes jalgpallisõprades tekitas.