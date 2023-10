Tänaku (ja M-Spordi) esitus Tšiilis oli väga meisterlik, kuid kas see tähendab, et koostöö peaks jätkuma?

Möödunud nädalavahetusel sai tõestust see, mida me tegelikult kõik teame: kui Ott Tänakul peab auto vastu, siis on talle väga raske vastu saada. Paraku poleks isegi siinkohal liiga karm väita, et Ford Puma puhul on see olnud erandiks, mis kinnitab reeglit: üldjuhul see kriitikat ei kannata. Murekohaks pole olnud ainult töökindlus, masinal napib ka kiirust – Eesti ralliäss on seda öelnud ise, kuid tõsiasja näitab samuti selgelt statistika. Lisaks tekitavad M-Spordi avaldused ja jätkuv ebaselgus tuleviku osas küsimuse, kas see on ikka niivõrd vilunud ja juba maailmameistriks tulnud piloodile vääriliseks meeskonnaks. Kas tasub ikka riskida, jätkates tiimis, mis ei suuda garanteerida konkurentsivõimelist autot ning peab hakkama saama teistest märksa pisema eelarvega?