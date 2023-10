VINGE ALGUS! Kas Karol Mets astub legendaarse viljandlasest vasakujalgse keskkaitsja saabastesse?

Alates 5. jaanuarist 2023, kui Mets Põhja-Saksamaa klubisse siirdus, on ta seal olnud kolmemehelise keskkaitseketi vankumatu põhilüli. 2. Bundesligas on 30aastasel eestlasel seni kirjas 23 mängu ning hiilgav saldo: 17 võitu, 4 viiki ja 2 kaotust.

Tähepanuväärne, et hetkel püsib Hamburgi meeskondade kaksikvõim: nii St. Paulil kui Hamburger SV-l on 16 punkti (Metsa tööandja väravate vahe on kriips parem). Ent tabelitipp on kaheksa vooru järel ülitihe: Hannover ja Kieli Holstein jäävad liiderduost ühe ning Düsseldorf ja Kaiserslautern kahe punkti kaugusele.