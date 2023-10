Arsenali legend määris Heinale mett mokale: ta on väga hea ja andekas!

Aastatel 1990 - 2003 Arsenali enam kui 400 liigamatšis esindanud ja pikalt ka Inglismaa koondise esiväravavahiks olnud Seaman töötab klubi akadeemias järelkasvuga. Ta ei ole Arsenalis täiskohaga, vaid käib noori aitamas kord nädalas.

„Karl Hein on väga hea,“ rääkis Seaman Express Spordile, et lähiaastatel võib eestlasest saada järgmine klubi esiväravavaht. „Ta on jõudnud juba esindusmeeskonna piiri peale ja ta on väga andekas.“

Express tõi välja, kuidas 21aastane Hein on Eesti rahvuskoondist esindanud juba 24 korral. Liiga ruttu tema jaoks ilmselt siiski Arsenali esiväravavahi koht ei vabane, sest selle nimel võitlevad praegu uus ost David Raya ja senine esinumber Aaron Ramsdale. Viimasel ajal on peatreener Mikel Arteta eelistanud hispaanlast.

Hiljuti rääkis Hein oma seisust ka Eesti ajakirjanikele. „Praegu ma olen veel noor. Mul oli laenuperiood (2022. aasta alguses Inglismaa esiliigas Readingus – R. V.), mis läks hästi kuniks tuli vigastus. [Sama aasta] suvel tuli [põlveoperatsiooni tõttu] jälle vigastuspaus. Viimasel kahel hooajal on vigastused tulnud halval ajal, need on natuke pidurit pannud mängupraktikale. Eelmisel hooajal olin [Arsenali esindusmeeskonnas] number kolm, sel hooajal praegu samuti. Ma ei saa olla liiga naiivne, et… Arenen pidevalt ja mingi hetk ikkagi tuleb võimalus saada kuskil mänguaega.“

Eks laenule mineku jutud ringlesid Heina ümber ka sel suvel, aga asjaks siiski ei läinud. „Kahjuks ei õnnestunud,“ märkis ta. „Arvan, et klubil ei olnud lihtsalt võimalik mind lasta selles [ülemineku]aknas laenule.“