Tänak tegi suure osa vahest sisse tänu rehvivalikule, Hyundai plaanib Neuville'i tiitlijahi lõpetamist

Pärast Tšiili rallit on sõita veel kaks rallit ja laual on maksimaalselt 60 punkti. Praeguse seisuga – punktikatset arvestamata – kahandaks aga Neuville vahe 66 punkti pealt 61le ehk langeks MM-tiitli mängust matemaatiliselt välja. Kui Suninen oma koha belglasele kingiks, siis püsiks ta vähemalt teoorias endiselt mängus.

Kuivõrd tõenäosus on nii väike, siis leiab tiimijuht Cyril Abiteboul, et korraldusteks pole põhjust. „Praeguse seisuga ei näe ma sekkumiseks vajadust ja Teemul oleks aus tulla kohale, mida ta väärib. Aga vaatame homme (täna – toim) uuesti.“

Suninen ise tunnistas DirtFishile, et tema jaoks oleks tiimikorraldus aktsepteeritav. „Aga vaatame, kas ma üldse saan Thierry surve all sõitmisega hakkama,“ sõnas ta ja lisas, et tahaks teise koha auga välja teenida.

Abiteboul möönis, et prioriteediks on ikkagi kahe auto pjedestaalikohal lõpetamine. „Ilmselgelt on see aus võitlus, aga ma ei taha, et nad üksteist üle piiri suruksid.“