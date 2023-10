VUTISKANDAAL: kohtunikud tunnistasid, et varastasid Liverpoolilt üliolulise värava

Ainuüksi mängu tulemus on selline, mis tekitab intriigi. Koduplatsil mänginud Tottenham jättis kõik kolm punkti koju, sest Liverpoolist saadi jagu seisuga 2 : 1. See oli Liverpoolile hooaja esimeseks kaotuseks, viimati jäädi Premier League'is punktita 1. aprillil, kui kaotati võõrsil Manchester Cityle. Tottenham on aga uue treeneri Ange Postecoglou all näidanud head minekut ja seitsme vooru järel ollakse seni kaotuseta. Seejuures tuli Tottenhami võiduvärav alles kuuendal üleminutil, kui Liverpooli kaitsja Joel Matip lõi Pedro Porro tsenderdust klaarides palli kogemata enda võrku.