ARVUSTUS | „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ on fantastiline tagasitulek

Mäng on missioonipõhine ning missioone on palju. Peale lihtsalt vastaste eemaldamisele tuleb vahepeal kaitsta rakette, uurida langenuid palgasõdureid, hiilida pimeduse varjus ning palju muud. Erinevust jagub nii struktuuris kui ka bossivõitlustes. Erinevate missioonide vahel on võimalik käia garaažis oma robotit tuunimas, uusi asju ostmas või proovides oma robotit areenis.

„Armored Core VI: Fires of Rubicon“ (2023). Foto : Kaader mängust

Areen on 1v1 mängulaad, mille kaudu saab juppe, raha ning OS kiipe. OS kiibid on vajalikud erinevate passiivsete uuenduste jaoks, nagu näiteks elude taastamisprotsendi suurendamine või andes mängijale võimalus oma relvad manuaalselt maha visata. Lisaks sellele on peale teist peatükki võimalik proovida ka võrgupõhist PvP mängulaadi, mida saab mängida kas 3v3 või 1v1 formaadis.

Tegemist on väga laheda kogemusega, sest tesite mängijate geniaalsus oma robotite väljanägemise ning funktsionaalsuse koha pealt on piiritu. Mina tegin endale näiteks roboti, kes põhineb FromSoftware'i 2004. aasta Jaapani eksklusiivmängu(ning nüüdseks tänu Devolver Digitalile ka läänes saadaval) Metal Wolf Chaos peategelase, Michael Wilsoni põhjal. Kuna mängija saab muuta ka oma roboti värve ning teha erinevaid sümboleid/vinüüle, millega oma robotite väljanägemist muuta, on võimalusi lõputult.

Rubicon-3 on laastatud planeet. Tühjad jääväljad, laastatud linnad, maa-alused koopad ning mahajäetud tehased kaunistavad seda maad. Iga asukoht on unikaalne ning täis pisikesi detaile, peidetud kirste, vastaseid ning narratiivi täiendavaid logiraamatuid. Mängijal on avastamist palju ning kõike seda saadavad õrnad, kuid tugevad ning terased meloodiad. Bossivõitluste ajal on muusika üles keeratud, kuid kahjuks on eelmistest mängudest kuulsaks saanud vokaalidega rokk-laulud peaaegu täiesti puudulikud. Enamus neist on asendatud rohkem modernse ning techno-laadse kogumikuga, mis on ikkagi hea, aga ei õhka seda Armored Core'ile omast atmosfääri.

Armored Core VI on fantastiline mäng. FromSoftware on oma pika pausi järel naasenud oma juurte juurde ning seda suure pauguga. Tegemist on kohustusliku kogemusega igale inimesele, kellele mingilgi määral robotid huvi pakuvad. Väljakutsuvad bossid, ilusad maailmad, väga põhjalik tuunimissüsteem ning võrgus omavahel mõõdu võtmise võimalus loovad kokku eepilise supi, mille söömisest mul kunagi isu täis ei saa.