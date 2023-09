ELAGU NOORPAAR! Kristin Tattar abiellub

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

„Kui me Silveriga kohtusime, olime kaks täiesti erinevat inimest väga erinevates elufaasides. Vahel mõtisklen, kuidas on üldse võimalik, et me niimoodi klappisime, aga nüüd tagasi vaadates saan aru, et oleme olnud teineteisele ideaalsed õpetajad.