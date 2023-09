Harju karistas Kaljut. Võitjate kapten: pisar tuleb ehk siis, kui tõuseme lõpuks viimaselt kohalt välja

Harju võit on hea uudis kõigile, kes jahivad kolmandat kohta ning halb uudis Tartu Tammekale, kes alustas kell 17.00 koduplatsil oma 30. vooru mängu Paide linnameeskonnaga olukorras, kus Harju on veel vaid kolme punkti kaugusel. Kusjuures neil on viimase ringi omavaheline matš pidamata, nii et püsimajäämisheitlus on täies hoos.