AMETLIK: Vene ja Valgevene suusatajaid ei lubata võistlema ka sel talvel

Vene ja Valgevene suusatajaid pole lubatud võistlema pärast Venemaa sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril. Siiani on võistluskeeldu järjepanu pikendatud ning nüüd tehti otsus ka järgmise hooaja osas. „Rootsi ja teiste Põhjamaade seisukohast oli FISi otsus mitte oma meelt muuta õige. See tundus olevat isegi vajalik, sest probleemi ümber oli natuke ebakindlust,“ vahendas Rootsi suusaliidu pealiku Lars Öbergi sõnu ajaleht Aftonbladet.

Ta lisas: „Mingisugust arutelu [kongressil] polnud, lihtsalt vahetasime infot. Kuid Rootsi olümpiakomitee on meiega ning me ei leia, et praegusel hetkel peaks olema ühtegi põhjust Vene ja Valgevene suusatajate võistlema lubamiseks. Jagame kõik ühtset seisukohta ning oleme seega rahul. Peame seda ka säilitama.“