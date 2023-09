Tänak: laupäev tuleb väga raske

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala tunnistas, et avapäev võinuks minna neil natuke paremini – Elfyn Evans on kolmandal ja Kalle Rovanperä viiendal kohal –, kuid ta andis ka aru, et pilootidel on esimestena rajale minnes keeruline.

„Hommikuse läbimise järel oli seis lubav, kuid pärastlõuna oli raskem. Aga see pole esimene kord, kui meil on nii läinud. Etappidel, kus on palju lahtist kruusa, on esimesena rajale minnes tavaliselt teised läbimised raskemad. Jooned on kitsamad, porisemad ning neid pole selgelt näha. Kalle oli seal raskustes ja ka Elfynil oli raskem. Ning Ott Tänakul ja Teemu Suninenil oli ausalt öeldes väga hea päev. Loovutasime mõned kohad, aga Elfyn on minu hinnangul jätkuvalt võidukonkurentsis,“ selgitas Latvala.

Ta lisas: „[Evans] on liidrist ainult 12 sekundit maas, mis on hea. Kalle kaotas küll rohkem aega, kui oleksime lootnud. Aga samas on ta seisus, kus võib endale lubada kergemalt võtmist. Tema eduseis MM-sarjas on päris hea ning ta teab ka ise, et tal pole vaja siin vaja võita ega isegi poodiumile jõuda. Ka viienda koha punktid on väga väärtuslikud. Elfyn teab samal ajal, et tal on vaja koguda rohkem kui Kalle, seega tema peab võidu nimel võitlema.“