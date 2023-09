Tänak polnud autoga rahul: üritame asju parandada ja loodetavasti saavutame parema rütmi

Ott Tänak hoiab Tšiili rallil, mida pea kõik piloodid on seni kirjeldanud üliraskena, esimese kolme katse järel kolmandat kohta ning vahe liidripositsioonil oleva Toyota piloodi Elfyn Evansiga on vähem kui kolm sekundit. M-Spordi esisõitja ütles aga, et olukord võiks parem olla ning loodab, et pärastlõunasteks katseteks õnnestus auto juures vajalikud muudatused teha.