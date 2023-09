OTSEBLOGI | Tänak rebis tänu Toyota rehvifiaskole väga kaugele ette

Rovanperä hävis jõhkralt ja andis Neuville'ile ära 39,1 sekundit.



Soomlase kommentaar finišis: „Meil on õnne, et siia jõudsime. Suur viga rehvivalikuga. Teadsime, et see katse tuleb rehvidele karm, aga ei eeldanud, et nii karm.“