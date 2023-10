OTSEBLOGI | Tänak kihutab Tšiili ralli võidu suunas, Sunineni tabas eelviimasel katsel valus draama

Teisel katsel tegi Tänak pirueti. Eelnevalt oli ta elanud üle ka päris valusa maandumise ja ütles finišis, et kaotas selle tagajärjel ka hübriidi. Rallisõitja tunnistas, et tundis rohkem muret kaardilugeja Martin Järveoja pärast, kuid tundub, et temaga on kõik korras. Uueks liidriks tõusis Elfyn Evans.