VIDEO | Tänak oli Tšiilis testikatsel seitsmes. „Kahtlemata üritan. Eks me näe.“

„Katsed tunduvad olevat head, kindlasti ootab meid ees kõvasti puhastamist. Aga see on tavaline, seega on kõik hästi,“ lausus soomlane pärast testikatse esimest läbimist. MM-sarja üldliidrina läheb Rovanperä teadupoolest avapäeval rajale esimesena.

Kolmas oli testikatsel Ott Tänaku tiimikaaslane Pierre-Louis Loubet ajaga 4.00,7. „Katsed on väga head, seega loodetavasti saame me seda rallit nautida,“ sõnas prantslasest M-Spordi piloot, kes eelmisel etapil Kreekas pidi varakult katkestama.

„Teed on suurepärased. MM-sarjas on need parimate seas. Tundub ka, et enamik neist on uued ka, seega neil paistab olevat hea valik,“ lausus Tänak pärast testikatse esimest läbimist.