USKUMATU! Pärnu sai üliolulises matšis viimaste üleminutite väravatest dramaatilise võidu, kangelaseks kerkis pingilt sekkunud Ronaldo

Kuigi kohtunik Kristo Tohver andis kuus lisaminutit, siis viigini Paide enam ei jõudnud. Nende kapten Andre Frolov oli kohtumise järel selgelt pettunud ning tõdes portaali Soccernet.ee otseülekandes, et nad mängisid tohutult viletsa avapoolaja.

„Ivaniga [Stojkovic, peatreener] koostööd tehes oli see kõige hullem. Täpselt ei tea, mis juhtus: valmistusime mänguks väga hästi ja trennis tundus ka [et asjad sujuvad]. Eelmine mäng oli küll hiljuti, aga selle taha ka asi ei jäänud. Mingil moel ei teinud esimesel poolajal koostööd ja Kalev küpsetas meid kontratega. Pigem oli meil õnne, et kaotusseis oli ainult 0 : 1. Tõesti väga kurb.“

Kuigi kohtumise lõpus õnnestus Paidel mängu tagasi tulla, siis mingisugust indu, mida järgmistesse mängudesse kaasa võtta, see ei andnud. „Siit pole vaja positiivset otsida, väga palju seda polnud. Tuleb vaadata negatiivset ja teha omad järeldused. Meie esitus oli allapoole igasugust arvestust. Uus mäng tuleb peale, seal peame näitama õiget taset,“ kurtis Frolov.

Kuigi tabeliseis on veel lahtine ja kolmas koht Paidele vägagi püütav, siis tänast pettumust ei leevenda see sugugi. „Punktid läksid kaotsi – see ei ole aktsepteeritav,“ kurtis Frolov.

Kalevi eest kahe tabamusega säranud Teeväli jäi terve meeskonna esitusega rahule. „Need kolm punkti tõstsid meid tabelis kolmandale kohale kõvasti lähemale. Emotsioon, millega meeskond mängis, oli väga hea. Me pole siin lõpetanud, lähme sama hooga edasi ja proovime veel võite võtta,“ ütles ta.

Tabeliliidrina jätkab teisipäeval võõrsil Harju JK Laagri tulemusega 1 : 0 alistanud FCI Levadia, kellel on koos 63 punkti. Floral on samuti kirjas 63 silma, kuid omavahelistes mängudes on nad kokkuvõttes igipõlisele rivaalile alla jäänud.