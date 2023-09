PÕNEV! Tänak osaleb kodusel Saaremaa rallil, kaardilugejaks on talle seal Virves: väga ei uskunud, et Ott nõus on

Kolmekordsele Saaremaa ralli võitjale Tänakule pole see koduteedel esimeseks korraks võistelda koos teise piloodiga. 2017. aastal võistles saarlane edukalt koos ralli kuuekordse võitja Georg Grossiga.

Mullust juunioride maailmameistrit, samuti Saaremaalt pärit ja eelmisel aastal seal teise koha saanud Virvest aga ootab sel aastal koduteedel ees uus väljakutse, millele läheb ta vastu põnevusega.

„Täpselt ei mäleta, et kes meist selle idee välja käis, et Saaremaal ühes autos võistelda, kuid ilmselt tegin seda mina poolnaljaga. Väga ei uskunud, et Ott nõus on. Koostööd oleme saanud harjutada minimaalselt testis sõites ja saame väikese testi teha ka enne rallit. Minu eesmärk on kaardilugeja istmel anda endast parim ja loodetavasti minu taha midagi ei jää. Kodupubliku ees on alati hea sõita ja seekord saan seda kogeda siis kõrvalistmel,“ sõnas Virves pressiteate vahendusel.

Mullu osales Robert Virves Saaremaa rallil sõitjana ning sai Egon Kauri järel teise koha. Foto : Pille Russi

Tänak teatas Saaremaa rallil osalemisest ka sotsiaalmeedias. „Mul on hea meel teatada, et lähen kohe pärast Tšiili rallit oma kodusaarele, kus osalen RedGrey meeskonna valmis pandud Ford Fiesta MKII R5 masinaga legendaarsel Saaremaa rallil,“ kirjutas ta. „Ning et teha asi veel huvitavamaks, siis on minu kaardilugejaks 2022. aasta autoralli juunioride maailmameister Robert Virves. Kahtlemata on see korralikuks katsumuseks, kuid usun, et meil saab autos olema ka lõbus. Näeme varsti Saaremaal!“

Saaremaa ralli võistluse juht Rasmus Uustulnd sõnas, et Eestis on ainult kaks piloodist autoralli maailmameistrit ning juhtumisi on nad mõlemad saarlased.

„Väga hea meel on, et üle mitme aasta õnnestub Otil taas kodurallil startida ning kindlasti on põnev jälgida, kuidas nad koos Robertiga edenema hakkavad. Lisaks paljudele osalejatele ootame rajaääre omadele kaasa elama ja palju pealtvaatajaid, kellele mõeldud info avaldame Saaremaa ralli kodulehel selle nädala jooksul.“