KOMMENTAAR | Keila korvpallitüli õppetunnid Eesti spordirahvale

1. Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Selline tuntud Eesti vanasõna võiks olla ju kõigile teada, aga reedest alates koduvabariigi spordimeedia vallutanud juhtumi põhjal tundub vägisi, et Keila korvpallikooli tegevjuhile on see võõras. Jah, Tarmo Hein rõhutas, et peatreener Peep Pahvi vallandamine polnud emotsioonide najal tehtud otsus, aga mis see siis oli?