„MOTOORNE RAHUTUS“ | Jaapani Grand Prix 2023: Kas keegi pani tähele, et selgus esimene tänavune tiitlivõitja? (ja Verstappen võitis jälle)

Red Bulli jaoks katastroofiliselt äpardunud Singapuri Grand Prix' järel kerkis paratamatult üles küsimus, kas see oli suur muutus jõudude vahekorras või lihtsalt ühekordne apsakas. Viimane seisukoht kipus siiski valdavaks ja osutus lõpuks ka õigeks. Max Verstappen ei lasknud Jaapanis esimesest vabatreeningust alates kedagi ligilähedalegi, teenis hooaja 13. etapivõidu ning tõi Red Bulli tiimile teist aastat järjest ka meeskondliku esikoha. Ühtlasi oli Jaapani GP vast kõige ilmekam kinnitus, et auto üksi ei sõida. Verstappeni tiimikaaslase Sergio Pérezi tegemised jätsid kohati mulje, et vormel-1 auto juhtimine käib talle üle jõu. Ent Pérez on MM-punktitabelis endiselt teine ning demonstreerib järgmist tõsiasja – vähe sellest, et Red Bull on ülitugev, kõik potentsiaalsed konkurendid on arutult kaugele maha jäänud.