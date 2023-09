UEFA avas Venemaa jalgpallikoondistele ukse

UEFA tõi ettekäändeks, et täiskasvanute tegude eest ei tohiks karistada lapsi ning rõhutas, et Venemaa täiskasvanute võistkondadele jääb keeld kehtima.

„Keelates lastel võistlustel osalemise, me mitte ainult ei ebaõnnestu nende terviklikku arengut puudutava põhiõiguse tunnustamises, vaid diskrimineerime neid otseselt,“ sõnas UEFA president Aleksander Čeferin organisatsiooni kodulehe vahendusel.

Esimene vastulöök on juba tulnud: inglased teatasid, et nemad ei kavatse ühegi Venemaa koondise vastu mängida, vahendab The Times.