Uskumatu juhtum meistrite liigas: Slovakkia tšempion ei visanud avaveerandil ühtki punkti

Ei, nad ei andnud loobumisvõitu, vaid olid ja platsil ja üritasid. Paraku ei tulnud välja mitte midagi. Kõik 13 pealeviset vihisesid mööda.

„Keeruline hinnata,“ ohkas Patrioti peatreener Michal Madzin pärast mängu, vahendab Slovakkia portaal sport.sk. „Ma ei tea, kas keegi meist on varem kogenud, et võistkond ei skoori veerandaja jooksul isegi üht punkti vabaviskejoonelt. Sellisest seisust on keeruline edu loota.

Järgmistel perioodidel näitasime, et vastane pole kvaliteedilt meist üle. Seda kurvem ja häirivam see on, sest võinuksime nendega võrdselt mängida küll. Peame analüüsima, mis esimesel kümnel minutil juhtus. Mitte ainult rünnaku, vaid kõik on üks pakett. See juhtus, nüüd peame leidma viisi, et see probleem ei korduks.“

Mängija Martin Bachan lisas: „Esimene veerand maksis meile võidu. Uskumatu, et me ei visanud ühtki korvi. Fakt, et suutsime sellest hoolimata mängu tagasi tulla, näitas, et vastane oli mängitav.“

Tõepoolest, Patrioti kaotas mängu lõpuks vaid 66 : 74.