Rehemaa võttis sõja eest Otepääle pagenud ukrainlase oma tiiva alla

Kes on viimase kahe aasta jooksul Otepääl käinud, on ehk märganud sealsete metsade vahel (rull)suusatamas üht Ukraina dressides kutti. See on 19aastane Oleksandr Lisogor, kes pages perega sõja eest Lõuna-Eestisse. Nüüd ei pea ta enam üksi nühkima, vaid saab nautida Eesti koondise seltskonda.