Tänak ootab Tšiili rallit põnevusega: olen seal varem korra käinud ning siis ka võitsin

„Eelmine kord, kui seal käisime, oli see väga hea ralli. Suurepärased teed – see meenutas kohati Walesi,“ meenutas Tänak Tšiili rallit WRC kodulehel avaldatud lühiintervjuus.

Käimasoleva hooaja lõpuni jääb veel kolm etappi. Oktoobri lõpus kihutatakse Saksamaal, Austrias ja Tšehhis toimuval Kesk-Euroopa rallil, novembris sõidetakse aga Jaapanis. „[Tšiili etapp] on hooaja viimane kruusaralli. See on suurepärane etapp, oleme seal korra käinud ja selle ka võitnud, seega ootan seda põnevusega,“ lisas Tänak.

M-Spordi esisõitja tänavune senine ainus võit tuli veebruaris lumistel Rootsi teedel. Tiimipealik Richard Millener usub, et potentsiaali kõrgeimate kohtade nimel võitlemiseks on olnud aga kogu aeg. „Teame, milleks Ott ja [Ford] Puma võimelised on. Olen alati öelnud, et pole ühtegi etappi, mida me võita ei suuda. Eriti vastab see tõele Tšiilis,“ lausus ta.